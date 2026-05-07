Novi sportsko-rekreacioni kompleks UNTZ

U okviru planiranog sportsko-rekreacionog kompleksa predviđena je izgradnja savremenih sadržaja namijenjenih profesionalnim sportistima, rekreativcima i studentima, čime će ovaj prostor postati jedan od najopremljenijih sportskih centara u regiji.

Centralni dio kompleksa činit će nogometni teren standardnih dimenzija sa podlogom od umjetne trave, opremljen sistemima za odvodnju, navodnjavanje i reflektorsku rasvjetu za korištenje u večernjim satima. Oko terena bit će izgrađena atletska staza sa šest kružnih traka, dok je na zapadnoj strani planirano osam sprint staza za discipline na 100 metara, sa svim sigurnosnim zonama i pratećom infrastrukturom.

Projektom su predviđeni i sadržaji za gotovo sve atletske discipline, uključujući skok u dalj, troskok, bacanje kugle, diska, kladiva i koplja, kao i skok s motkom. Uz teren će biti izgrađen pomoćni objekat sa armiranobetonskim tribinama kapaciteta 196 sjedalica. U objektu će se nalaziti svlačionice za ekipe i sudije, prostorije za organizaciju i sastanke, te skladišni i servisni prostori.

Kompleks će obuhvatiti i multifunkcionalni teren za košarku, rukomet i odbojku sa akrilnom podlogom otpornom na habanje i vremenske uslove. Teren će imati zaštitnu ogradu, rasvjetu i montažne tribine sa 100 sjedalica.

Planirana su i dva otvorena teniska terena sa profesionalnim zaštitnim zonama i akrilnom podlogom, kao i dva moderna padel terena sa sintetičkom travom, sigurnosnim staklenim panelima i čeličnim ogradama. Padel tereni bit će opremljeni reflektorskom rasvjetom za večernje korištenje.

Poseban segment kompleksa činit će biciklistička i trim staza koja će povezivati cijelu zonu i pružati prostor za rekreaciju i šetnju uz rijeku Solinu. Predviđen je i vanjski fitnes park sa multifunkcionalnim spravama za vježbanje na otvorenom, kao i umjetna penjačka stijena.

U sklopu sportsko-rekreativne zone planirana je i izgradnja tri objekta javne namjene – zatvorenog bazena, Fakulteta tjelesnog odgoja i sporta, te sportske dvorane sa institutom za kineziologiju. Ovi sadržaji činit će jedinstvenu funkcionalnu cjelinu namijenjenu razvoju sporta, edukacije i rekreacije.