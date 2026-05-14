Kalesija: Odata počast šehidima i poginulim borcima u Tojšićima

U Tojšićima je danas obilježen Dan mjesne zajednice Tojšići, kao i godišnjica formiranja Prvog samostalnog bataljona Tojšići, u okviru programa obilježavanja Dana oslobođenja i Dana općine Kalesija.

Delegacija Općine Kalesija, koju su predvodili općinski načelnik Nermin Mujkanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Damir Džafić, položila je cvijeće i odala počast šehidima i poginulim borcima na Centralnom spomen-obilježju u Tojšićima.

Tokom obraćanja prisutnima istaknuta je važnost očuvanja kulture sjećanja i prenošenja istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu na mlađe generacije, uz poruku da doprinos boraca u odbrani Bosne i Hercegovine ne smije biti zaboravljen.

Cvijeće je položeno i na spomen-obilježjima u Babajićima, Gutićima, Kovačevićima, kao i kod Atik džamije, gdje su članovi Vijeća mjesne zajednice odali počast poginulim borcima i šehidima.

Predsjednik Vijeća MZ Tojšići Hasan Paščanović kazao je da ovakvi datumi imaju poseban značaj za mlađe generacije, posebno zbog njegovanja kulture sjećanja i očuvanja važnih historijskih činjenica za Tojšiće i Kalesiju.

O ratnom putu Prvog samostalnog bataljona Tojšići govorio je jedan od komandanata Ramiz Zahirović, podsjećajući da je bataljon formiran u dvorištu Osnovne škole Tojšići. Naveo je da je jedinica u početku brojala više od 300 boraca, dok je kasnije imala više od hiljadu vojnika koji su dali značajan doprinos odbrani kalesijskog područja i Bosne i Hercegovine.

Program obilježavanja upotpunili su učenici Osnovne škole Tojšići i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja sa područja općine Kalesija.

U okviru programa obilježavanja danas će od 17 sati na stadionu „Ada“ biti održan i šahovski turnir.