Nutricionisti savjetuju: Ovo je broj jedan namirnica za snižavanje visokog krvnog pritiska

Tražite zdrave namirnice koje mogu pomoći zdravlju srca? Prema savjetima nutricionista, odgovor se krije u jednoj namirnici.

Riječ je o mahunarkama. Ovu skupinu hrane čine grah, mahune, leća, grašak i slanutak, a istraživanja pokazuju da redovna konzumacija može imati pozitivan učinak na snižavanje krvnog pritiska zahvaljujući bogatstvu nutritivnih sastojaka, piše EatingWell.

Mahunarke su pravi biljni izvor nutrijenata korisnih za očuvanje zdravlja srca. Njihova redovna upotreba može smanjiti rizik od srčanih oboljenja, a pritom su povoljne, lako dostupne i dugotrajne.

Nutricionistica Veronica Rouse naglašava da su mahunarke odličan izbor za užinu koja pomaže u snižavanju krvnog pritiska: „Nevjerovatno su svestrane, pa ih možete konzumirati na mnogo načina. Isprobajte pečeni slanutak za hrskavu užinu, kuhani edamame sa začinima ili humus u kombinaciji sa sirovim povrćem ili krekerima od cjelovitih žitarica.“

Za razliku od većine zapakovanih grickalica, mahunarke u svom prirodnom obliku ne sadrže natrij. Dodavanjem začina poput dimljene paprike, bijelog luka, biljnih mješavina bez soli ili soka od citrusa, okus se može obogatiti bez ugrožavanja zdravstvenih ciljeva. Ako koristite konzervirani grah ili leću, ispiranje pod hladnom vodom smanjuje količinu natrija i do 36 posto.

Nutricionisti upozoravaju da je kod kupovine gotovih proizvoda, poput pečenog slanutka ili čipsa od leće, važno obratiti pažnju na udio natrija. Priprema kod kuće ipak omogućava potpunu kontrolu nad sastojcima.

Istraživanja potvrđuju da su proteini biljnog porijekla, poput onih iz graha i leće, povezani s nižim krvnim pritiskom i manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Uključivanje mahunarki u sedmični jelovnik jednostavan je način da se podrži zdravlje srca i održavanje stabilnih vrijednosti krvnog pritiska.