Nutricionistkinja otkrila uz koji je obrok smršala 25 kilograma

Početak nove godine često motiviše mnoge da potraže zdravije recepte koji mogu pomoći pri mršavljenju, ali bez odricanja od okusa i sitosti. Upravo takav jedan recept posljednjih dana privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Nutricionikinja MaKayla Thomas, koja je tokom vremena izgubila oko 25 kilograma, podijelila je recept za niskokalorične i visokoproteinske takozvane „queso cruncherse“. Riječ je o zasitnom jelu koje se priprema od mljevenog mesa, paradajza i začina, uz dodatke koji mu daju kremastu teksturu i pun okus.

Za pripremu nadjeva, MaKayla prvo na tavi zapeče oko pola kilograma mljevene govedine. Nakon toga dodaje jednu vrećicu začina, nekoliko kašika sjeckanih rajčica i zelenih čili papričica, malo ribanog sira, jednu do dvije kašike grčkog jogurta te kašiku graha iz konzerve, za koji navodi da doprinosi unosu vlakana i dodatnoj kremastosti. Smjesu kuha dok se sir ne otopi i ne dobije ujednačen, kompaktan nadjev.

Kada je nadjev gotov, koristi tortilje bez ugljikohidrata. Na sredinu svake tortilje stavlja malo ribanog sira i obilnu kašiku nadjeva, a zatim ih mota u oblik sličan enchiladi, čime dobije ukupno sedam crunchera.

Prije pečenja ih lagano premaže tankim slojem biljnog ulja i priprema u fritezi na vrući zrak dok ne dobiju zlatnu boju, iako se mogu zapeći i na tavi. Na kraju ih umjereno prelije umakom po želji.

Svaki cruncher ima oko 205 kalorija i čak 21 gram proteina, što ih čini pogodnim izborom za one koji paze na ishranu. Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale, a jedan od pratitelja je u komentarima kratko poručio: „Ovo izgleda nevjerovatno“.