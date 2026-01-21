O putu, spoznaji i povratku: Frenkie gost edukativnog programa u Šarenoj džamiji

Bosanskohercegovački reper Adnan Hamidović Frenkie gostovat će u subotu, 24. januara 2026. godine, u Behram-begovoj, Šarenoj džamiji u Tuzli, gdje će biti upriličeno druženje i razgovor u okviru edukativnog programa Mreže mladih.

Frenkie je više od dvije decenije prepoznat kao umjetnik koji kroz muziku i javne nastupe govori o društvu, identitetu i ličnim preispitivanjima. Njegov put od crtača grafita do jednog od najprepoznatljivijih glasova bh. hip-hopa pratile su i profesionalne faze, ali i, kako je ranije isticao u razgovorima za domaće medije, periodi unutrašnjih traženja.

Posljednjih godina Frenkie otvoreno govori o vjeri, smirenosti i promjenama koje su uslijedile nakon, kako navodi, pronalaska puta prema Bogu. U ranijim intervjuima govorio je i o iskustvima anksioznosti i unutrašnjih borbi, te o tome da mu je namaz donio mir koji ranije nije poznavao.

Susret u Tuzli nosi naziv „I o blagodatima Gospodara svoga kazuj“, a razgovor će voditi Minela Dohranović. Organizatori navode da je cilj događaja ponuditi mladima prostor za pitanja, razmišljanje i lična preispitivanja kroz iskustvo osobe koja je prošla različite životne faze.

Druženje će biti održano nakon jacija-namaza, u organizaciji Mreže mladih Behram-begove džamije i Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.