Obilježen Dan Općine Teočak: Fokus na infrastrukturi i budućnosti

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halilagićem, prisustvovala je danas obilježavanju Dana Općine Teočak. Program je bio prilika da se oda počast najzaslužnijima za odbranu Bosne i Hercegovine, ali i ukaže na razvojne projekte koji se realizuju na području ove općine.

Obilježavanje je započelo obilaskom saniranih lokacija u MZ Sniježnica nakon elementarnih nepogoda, a potom je uslijedilo polaganje cvijeća na mezaru brigadnog generala Hajrudina Mešića i šehidskim mezarjima u Sniježnici i Teočaku. U nastavku programa, u BKC-u Teočak otvorena je izložba „Priče iz kofera“, održana svečana sjednica Općinskog vijeća, te položen kamen temeljac za izgradnju obdaništa.

Premijer Halilagić poručio je da Dan općine nije samo svečani događaj, već i prilika za podsjećanje na žrtvu šehida i poginulih boraca, ali i za razgovor o budućnosti i razvoju Teočaka. Naglasio je važnost zajedništva i kontinuiranog rada na unapređenju kvaliteta života građana.

Istaknuto je da Vlada Tuzlanskog kantona Teočak vidi kao važnog partnera u ravnomjernom razvoju kantona. Tokom 2025. godine za projekte na području ove općine izdvojeno je skoro 3 miliona KM, od čega najviše za putnu infrastrukturu, dok je za izgradnju obdaništa planirano 650.000 KM. Sredstva su usmjerena i u obrazovanje, energijsku efikasnost, zaštitu okolice, te kulturne i memorijalne projekte.

Kontinuitet podrške nastavljen je i u 2026. godini, za koju je već u prva četiri mjeseca planirano više od 1,2 miliona KM za projekte na području Teočaka. Posebna pažnja posvećena je izgradnji obdaništa, koje ima širi društveni značaj za lokalnu zajednicu.

Iz Vlade TK poručeno je da će saradnja s Općinom Teočak biti nastavljena i u narednom periodu, kroz realizaciju projekata koji doprinose razvoju infrastrukture, unapređenju obrazovanja i kvalitetnijem životu građana. Premijer Halilagić uputio je i čestitku građanima povodom Dana općine, naglasivši značaj ovog datuma kao simbola zajedništva i razvoja.