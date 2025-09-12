Investicije Vlade TK u Teočak: 1,7 miliona KM za puteve i projekte

Ali Huremović
Uspješna realizacija više investicijskih projekata koje Vlada Tuzlanskog kantona finansira ili sufinansira na području općine Teočak bila je povod za posjetu delegacije Vlade TK ovoj lokalnoj zajednici.

Na sastanku u Kabinetu načelnika, načelnik Teočaka Tajib Muminović rezimirao je dosadašnje aktivnosti i predstavio planove za naredni period. Tom prilikom zahvalio je premijeru i članovima Vlade TK na podršci, posebno naglašavajući značaj koji takva pomoć ima za manje lokalne zajednice.

„Teočak polako podiže kvalitet usluga za građane i zahvaljujući podršci Vlade TK taj trend se jasno osjeti. Od putne infrastrukture i rasvjete, preko vodosnabdijevanja, pa do sportskih i kulturnih sadržaja, ostvarili smo niz iskoraka u proteklim godinama“, kazao je načelnik Muminović.

Najznačajnije investicije
Poseban fokus ove godine stavljen je na puteve, vodosnabdijevanje, obrazovne ustanove i unapređenje javnih usluga. Samo u oblasti putne infrastrukture izdvojeno je oko 1,7 miliona KM, dok su investicije u vodoprivredu vrijedne oko 360.000 KM. U obrazovne ustanove u Teočaku uloženo je oko 140.000 KM, a kroz program energijske efikasnosti planirano je dodatnih 96.000 KM za dvije područne škole u Sniježnici i Jasikovcu.

Delegacija Vlade prisustvovala je i prezentaciji nove specijalizirane čistilice za javne površine, nabavljene putem programa Vlade TK.

Ravnomjeran razvoj kao cilj
Premijer TK Irfan Halilagić istakao je da Vlada nastavlja s politikom ravnomjernog razvoja svih dijelova kantona.

„Uspješna realizacija projekata u Teočaku potvrđuje da Vlada nije fokusirana samo na veće centre, nego jednaku pažnju posvećuje i manjim zajednicama, tamo gdje podrška najviše znači. Svaka investicija – od puteva, vodovoda i ekoloških projekata, do obrazovanja – ima za cilj bolji život građana i sigurnije uslove za buduće generacije“, poručio je premijer Halilagić.

Prema njegovim riječima, Teočak je svojim radom i doprinosom u odbrambeno-oslobodilačkom ratu zaslužio da bude među prioritetima ulaganja, a dosadašnji rezultati jasno pokazuju da zajednički rad lokalne i kantonalne vlasti donosi konkretne rezultate.

