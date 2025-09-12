Investicije Vlade TK u Teočak: 1,7 miliona KM za puteve i projekte

Uspješna realizacija više investicijskih projekata koje Vlada Tuzlanskog kantona finansira ili sufinansira na području općine Teočak bila je povod za posjetu delegacije Vlade TK ovoj lokalnoj zajednici.

Na sastanku u Kabinetu načelnika, načelnik Teočaka Tajib Muminović rezimirao je dosadašnje aktivnosti i predstavio planove za naredni period. Tom prilikom zahvalio je premijeru i članovima Vlade TK na podršci, posebno naglašavajući značaj koji takva pomoć ima za manje lokalne zajednice.

„Teočak polako podiže kvalitet usluga za građane i zahvaljujući podršci Vlade TK taj trend se jasno osjeti. Od putne infrastrukture i rasvjete, preko vodosnabdijevanja, pa do sportskih i kulturnih sadržaja, ostvarili smo niz iskoraka u proteklim godinama“, kazao je načelnik Muminović.

Najznačajnije investicije

Poseban fokus ove godine stavljen je na puteve, vodosnabdijevanje, obrazovne ustanove i unapređenje javnih usluga. Samo u oblasti putne infrastrukture izdvojeno je oko 1,7 miliona KM, dok su investicije u vodoprivredu vrijedne oko 360.000 KM. U obrazovne ustanove u Teočaku uloženo je oko 140.000 KM, a kroz program energijske efikasnosti planirano je dodatnih 96.000 KM za dvije područne škole u Sniježnici i Jasikovcu.

Delegacija Vlade prisustvovala je i prezentaciji nove specijalizirane čistilice za javne površine, nabavljene putem programa Vlade TK.

Ravnomjeran razvoj kao cilj

Premijer TK Irfan Halilagić istakao je da Vlada nastavlja s politikom ravnomjernog razvoja svih dijelova kantona.

„Uspješna realizacija projekata u Teočaku potvrđuje da Vlada nije fokusirana samo na veće centre, nego jednaku pažnju posvećuje i manjim zajednicama, tamo gdje podrška najviše znači. Svaka investicija – od puteva, vodovoda i ekoloških projekata, do obrazovanja – ima za cilj bolji život građana i sigurnije uslove za buduće generacije“, poručio je premijer Halilagić.

Prema njegovim riječima, Teočak je svojim radom i doprinosom u odbrambeno-oslobodilačkom ratu zaslužio da bude među prioritetima ulaganja, a dosadašnji rezultati jasno pokazuju da zajednički rad lokalne i kantonalne vlasti donosi konkretne rezultate.