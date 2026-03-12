Obilježena 34. godišnjica od ubistva kalesijskih policajaca

Delegacija Općine Kalesija predvođena načelnikom Nerminom Mujkanovićem zajedno sa članovima porodica ubijenih, članovima Udruženja „Kalesijska policija 1991-1995“, Koordinacijom boračkih udruženja, predstavnicima PU/PS Kalesija, kao i rukovodstvima političkih stranaka i drugim delegacijama su polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na Centralnom spomen obilježju ubijenim borcima i pripadnicima Armije RBiH, a zatim i na spomen-obilježjima ubijenim policajcima u Prnjavoru i na izlazu iz Kalesije obilježili 34. godišnjicu ubistva kalesijskih policajaca Seada Bukvarevića, Zijada Živčića i Seada Avdića.

Sead Bukvarević i Zijad Živčić su ubijeni na današnji dan 1992.godine izvršavajući svoju dužnost, dok je dan kasnije ubijen i Sead Avdić, a njihove ubice i nalogodavci tadašnji pripadnici Srpske demokratske stranke iz Dubnice još uvijek nisu izvedeni pred sud.

Općinski načelnik Nermin Mujkanović je danas pozvao Sud BiH i Tužilaštvo da ubice i nalogodavce izvede pred lice pravde, istakavši da je napad na tadašnje milicionere bio napad na državu Bosnu i Hercegovinu te da njihova hrabrost i odanost državi neće i ne smije biti zaboravljena.

Načelnik je u svome obraćanju kazao da mlađim generacijama u obrazovnim ustanovama treba više pričati o događajima iz vremena agresije na domovinu BiH, te o ljudima koji su dali svoje živote da bi danas svi mi živjeli u slobodnoj državi BiH.

Na obilježavanju 34.godišnjice od ubistva kalesijskih policajaca govorio je i Ismet Mešić koji je u vrijeme ubistava bio načelnik Stanice javne bezbjednosti Kalesija.

Ubistvo ovih policajaca bio je težak udarac za Kalesiju ali i za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Zbog mlađih generacija treba reći da je krajem osamdesetih godina u Beogradu iza zatvorenih vrata „krojena“ politika koja će kasnije odnijeti mnoge živote, a sve sa ciljem da osiguraju dominaciju Srba na ovim prostorima. Svjedoci smo da se veliki broj tenkovskih jedinica početkom 1992.godine iz JNA smješta u naselje Jeginov Lug, Osmake, Capade te jedan dio u Karakaj, dok se kamioni oružja dovoze i dijele u Dubnici stanovništvu srpske nacionalnosti gdje je bio formiran centar za obuku odakle je kasnije izvršena agresija na Kalesiju. Predsjedništvo tadašnjeg SDS-a tražilo je da se zabrani lov na području Dubnice, a nedugo nakog toga zabranjen je ulaz i pripadnicima policije. Tako su odlučili i da prvi pucnji i ubistva upravo budu policajci koji su časno nosili uniformu i koji su ubijeni obavljajući svoju dužnost, kazao je Ismet Mešić.

Organizacioni odbor za obilježavanje značajnih datuma i događaja za općinu Kalesija u sklopu obilježavanja godišnjice ubistva kalesijskih policajaca u četvrtak 26.marta u Bosanskom kulturnom centru “Alija Izetbegović” organizuje i okrugli sto pod nazivom “Ubistvo kalesijskih policajaca” na kojem će govoriti pripadnici policije iz tog perioda kao i predstavnici Općine Kalesija iz tog perioda.