Obilježene 42 godine od smrti Ismeta Mujezinovića u Tuzli

Četrdeset i dvije godine od smrti Ismeta Mujezinovića obilježene su danas u Tuzli polaganjem cvijeća na Partizanskom groblju Trnovac, gdje su sahranjeni ovaj istaknuti bosanskohercegovački slikar i njegova supruga Marija.

Uposlenici JU Centar za kulturu Tuzla i ove godine su, 7. januara, na dan kada je Ismet Mujezinović preminuo, obišli i očistili grobove bračnog para Mujezinović, a potom položili cvijeće u aleji Partizansko groblje Trnovac, odajući počast doajenu likovne umjetnosti, intelektualcu i učesniku Narodnooslobodilačke borbe.

Sjećanje na Ismeta Mujezinovića dio je kontinuiranih aktivnosti Centra za kulturu Tuzla koje su usmjerene na očuvanje i promociju njegove bogate umjetničke zaostavštine. U tom kontekstu, u toku je redizajn spomen-sobe u ateljeu Ismeta Mujezinovića, prostoru koji ima posebno mjesto u kulturnoj historiji Tuzle i koji bi u skorijem periodu trebao ponovo biti otvoren za javnost.

Paralelno s tim, zahvaljujući sredstvima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, tokom 2026. godine planiran je početak prve faze restauracije i konzervacije monumentalnog umjetničkog djela „Oslobođenje Tuzle 1943“, slike koja dominira zidom ateljea Ismet Mujezinović i predstavlja jedno od njegovih najznačajnijih ostvarenja.