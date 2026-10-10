Objavljen javni poziv za obnovu sportskih objekata u TK, osigurano 729.000 KM

Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, a za ovu vrstu podrške u 2026. godini planirano je 729.000 KM. Sredstva su namijenjena sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području kantona.

Javni poziv objavljen je 9. oktobra, u skladu s Odlukom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava s budžetske pozicije Tjelesna kultura i sport za 2026. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona ranije je za podršku sportu u ovoj godini planirala ukupno 3,7 miliona KM, od čega je 729.000 KM predviđeno upravo za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata.

Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u TK

Objavljeni poziv odnosi se na projekte kojima je cilj unapređenje postojeće sportske infrastrukture kroz rekonstrukciju i nabavku opreme.

Ministarstvo je uz javni poziv objavilo i prateću dokumentaciju, uključujući obrazac za prijavu projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području Tuzlanskog kantona.

Uslovi za učešće, kriteriji za odabir projekata, potrebna dokumentacija i način podnošenja prijava navedeni su u tekstu javnog poziva koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

Za sport u Tuzlanskom kantonu planirano 3,7 miliona KM

Prema ranijoj odluci Vlade TK, za sufinansiranje projekata i programa sportskih organizacija u 2026. godini planirano je 1.841.000 KM, dok je za sportske stipendije predviđeno 300.000 KM.

Dio sredstava iz oblasti sporta namijenjen je i podršci radu sportskih saveza, školskom sportu, sportu osoba s invaliditetom i drugim aktivnostima predviđenim odgovarajućom odlukom.

Tekst javnog poziva za rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata, zajedno s prijavnim obrascem, objavljen je na stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.