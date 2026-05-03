Objavljen raspored akcija darivanja krvi u TK za narednu sedmicu

U Tuzlanskom kantonu naredne sedmice bit će organizovano nekoliko akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Prva akcija planirana je u utorak, 5. maja 2026. godine, u Banovićima, gdje će krv moći darovati zaposleni u strukturama Općine Banovići. Akcija će biti održana u Radničkom domu Rudnika Banovići, u terminu od 09:00 do 14:00 sati.

Dan kasnije, 6. maja, u Tuzli će biti organizovane dvije akcije. Za stanovnike mjesnih zajednica Ljubače, Pasci i Par Selo darivanje krvi bit će omogućeno u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, od 08:00 do 15:00 sati.

Istog dana, akcija će biti održana i u kompaniji Personify Health u Tuzli, za učesnike iz ove kompanije, u terminu od 09:00 do 12:00 sati.

U četvrtak, 7. maja 2026. godine, akcija darivanja krvi bit će organizovana u Gradačcu, u prostorijama Crvenog križa, od 09:30 do 13:00 sati. U akciji mogu učestvovati stanovnici mjesnih zajednica, kao i zaposleni u preduzećima i ustanovama.

Osim u najavljenim terminima, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.