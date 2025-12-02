Objavljena rang lista za stipendiranje studenata

Konačna rang lista za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima objavljena je na osnovu važećih kriterija i postupka stipendiranja na javnoj visokoškolskoj ustanovi, a odluku je potvrdilo Ministarstvo obrazovanja.

Objavljena je i Konačna rang lista kandidata za dodjelu stipendija za nadarene redovne studente Univerziteta u Tuzli koji se nalaze u statusu povratnika.

Potpisivanje ugovora zakazano je za petak, 5. decembar 2025. godine u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli s početkom u 13 sati, a studenti su prilikom potpisivanja dužni predočiti ličnu kartu.