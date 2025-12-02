Objavljena rang lista za stipendiranje studenata

Nedžida Sprečaković
Konkurs za stipendiranje učenika i studenata sa invaliditetom u TK
Foto: Ilustracija

Konačna rang lista za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima objavljena je na osnovu važećih kriterija i postupka stipendiranja na javnoj visokoškolskoj ustanovi, a odluku je potvrdilo Ministarstvo obrazovanja.

Objavljena je i Konačna rang lista kandidata za dodjelu stipendija za nadarene redovne studente Univerziteta u Tuzli koji se nalaze u statusu povratnika.

Potpisivanje ugovora zakazano je za petak, 5. decembar 2025. godine u amfiteatru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli s početkom u 13 sati, a studenti su prilikom potpisivanja dužni predočiti ličnu kartu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Crni petak u FBiH donio rekordnu zaradu

Vijesti

Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama

Vijesti

NATO poručuje političarima u BiH: Prekinuti podjele i fokusirati se na...

Vijesti

Vremenska prognoza: Povećanje oblačnosti krajem dana

Vijesti

Tuzla servis: Jedna ulica bez vode zbog kvara

Magazin

Kako postići da parfem traje znatno duže na koži?

Vijesti

Crni petak u FBiH donio rekordnu zaradu

Vijesti

Magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama

Vijesti

NATO poručuje političarima u BiH: Prekinuti podjele i fokusirati se na reforme

Vijesti

Vremenska prognoza: Povećanje oblačnosti krajem dana

Vijesti

Tuzla servis: Jedna ulica bez vode zbog kvara

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]