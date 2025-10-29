Osnovna škola „Dubrave“ u utorak je svečano otvorila obnovljeni školski sportski poligon, koji je u potpunosti saniran sredstvima Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 99.100 KM. Riječ je o nastavku ulaganja u infrastrukturu škole, započetom tokom 2024. godine, kada je za rekonstrukciju parketa fiskulturne sale i podova izdvojeno dodatnih 52.530 KM.

Povodom otvorenja obnovljenog sportskog terena, školu je posjetio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, koji je istakao značaj ulaganja u sportske objekte i njihovu dostupnost učenicima tokom cijele godine.

„Želim naglasiti da je izgradnja i rekonstrukcija sportske infrastrukture važna i da ima višestruki značaj, jer učenici je na ovaj način mogu koristiti tokom cijele godine a to značajno utiče na njihov fizički razvoj“, rekao je ministar Omerović napominjući da je to važno jer djeca mnogo vremena provode uz elektronske uređaje.

Učenik devetog razreda Amar Sofić kaže da im novo školsko igralište mnogo znači jer sada imaju mjesto gdje mogu igrati fudbal i druge sportove i provoditi vrijeme zajedno.

„Staro igralište je imalo loše uslove s dosta rupa po terenu. Ovo je mnogo savremenije, bolje i mnogo sigurnije za djecu“, kazao je Amar Sofić.

Ministar Omerović podsjetio je da su ulaganja nastavljena i u područnim školama.

„Pored ove centralne škole investirali smo i u područnu školu u Gornjim Dubravama. Tu smo prošle godine radili podove koji su bili dotrajali. Ovdje smo pored ovog poligona radili i rekonstrukciju parketa u fiskulturnoj sali, te smo intervenisali i na sistemu grijanja. Sve ovo ima za cilj da naši učenici imaju bolje uslove za rad i nastojat ćemo realizirati projekte u svim dijelovima našeg kantona“, naglasio je ministar Omerović.

U Osnovnu školu „Dubrave“ Ministarstvo obrazovanja i nauke u prethodne tri i po godine investiralo je oko 180.000 KM.

„Ta sredstva su značajna i ona su dugoročno za rješavanje onih problema koje smo imali. Trenutno se nalazimo na jednom od najvećih školskih poligona na području TK gdje imamo posebne terene za mali nogomet i košarku. Mogu reći da je ovo generacijski projekat jer već duži period nije bio u funkciji zbog dotrajalosti“, kazao je direktor Osnovne škole „Dubrave“ Sanel Mumić, izrazivši zahvalnost resornom ministarstvu i Vladi TK.