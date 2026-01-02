Od danas zaključane cijene osnovnih proizvoda u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela je Odluku o mjerama neposredne kontrole cijena, kojom se od danas, 1. januara, pa do 1. marta 2026. godine, produžava primjena zaključanih cijena osnovnih prehrambenih i higijenskih namirnica.

Kako je saopćilo Ministarstvo trgovine, cilj ove odluke je zaštita životnog standarda građana i očuvanje stabilnosti tržišta osnovnih proizvoda. Odlukom je obuhvaćeno 63 proizvoda, uz određene korekcije prema aktuelnim tržišnim kretanjima.

Tako je zamjensko mlijeko za bebe uklonjeno s popisa zbog značajnog rasta nabavne cijene, dok je cijena jaja povećana za dvije marke kako bi se uvažili troškovi proizvodnje i nabavke.

Podsjećamo, akcija dobrovoljnog “zaključavanja cijena” dogovorena je još u decembru 2023. godine s poslodavcima, potrošačima i sindikatom, a produžavana je i tokom 2024. i 2025. godine.

Odluka o zaključanim cijenama na snazi je naredna dva mjeseca, sve do pokretanja aplikacije koja će građanima omogućiti da u realnom vremenu provjere cijene omiljenih proizvoda u različitim trgovinama i odaberu najpovoljniju kupovinu.

Federalno ministarstvo trgovine i Vlada FBiH nastavit će pratiti tržište, analizirati kretanje cijena i po potrebi predlagati mjere za zaštitu potrošača te očuvanje uredne opskrbe osnovnim proizvodima.