Od ponedjeljka izmjena režima saobraćaja na Južnoj saobraćajnici u Tuzli

Jasmina Ibrahimović
Obustava saobraćaja/ radovi u ulici/ sanacija putne infrastrukture
Foto: Ilustracija

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će, zbog izvođenja građevinskih radova na održavanju putne infrastrukture na Južnoj saobraćajnici, na potezu od raskrsnice kod SKPC Mejdan do raskrsnice Brčanska Malta, doći do privremene izmjene režima saobraćaja od ponedjeljka, 09.03.2026. godine, pa do završetka radova.

Izmijenjeni režim saobraćaja obuhvatat će slijedeće ulice: Bosne Srebrene, Obala Zmaja od Bosne, Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i 15. maja.

Tokom izvođenja radova neće doći do potpune obustave saobraćaja, već će saobraćaj biti preusmjeravan u kolovozne trake. Također, privremeno će biti isključivana svjetlosna saobraćajna signalizacija u skladu sa dinamikom izvođenja radova.

U prvoj fazi radovi su planirani u desnoj saobraćajnoj traci u smjeru od raskrsnice kod SKPC Mejdan do raskrsnice Brčanska Malta. O početku radova u traci iz pravca raskrsnice Brčanska Malta građani će biti pravovremeno obaviješteni.

Mole se građani i učesnici u saobraćaju da, do završetka radova, prilagode svoje kretanje i poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

