Od Remetinca do “Vitezita”: Kako Tomislav Zubak godinama izmiče pravosudnom epilogu?

Ime Tomislava Zubaka ponovo je u centru pažnje regionalne javnosti nakon što mu je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor u predmetu koji vodi Posebni odjel za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal zbog sumnjive prodaje imovine nekadašnjeg giganta namjenske industrije „Vitezit“.

Zubak, sin poznatog trgovca oružjem Zvonimira Zubaka, uhapšen je prošle godine u akciji “Barut”, zajedno sa stečajnom upravnicom Behrijom Huseinbegović, Josipom Rajićem i Nikolom Ćatom. Optužnica ih tereti za zloupotrebu položaja i druga krivična djela povezana s prodajom imovine „Vitezita“.

Međutim, pritvor mu nije ukinut zbog nedostatka dokaza ili odbacivanja optužbi, već zbog isteka zakonskog roka za njegovo trajanje.

Iz Vrhovnog suda FBiH pojasnili su da je istekao maksimalni tromjesečni rok tokom kojeg je pritvor mogao trajati bez nove odluke nadležnog suda, zbog čega više nije postojao zakonski osnov za njegovo zadržavanje.

No, upravo u tome mnogi vide obrazac koji se godinama ponavlja u slučajevima vezanim za Tomislava Zubaka — ozbiljne optužbe i spektakularna hapšenja završavaju proceduralnim raspletima, bez stvarnog izvršenja sankcija.

Potjernica, Remetinec i zastara

Sličan scenario viđen je i u Hrvatskoj.

Tamo je Zubak bio optužen i osuđen zbog prevare, nakon što je od poznanika posudio 9.600 eura predstavljajući se kao uspješan poslovni čovjek iz imućne porodice Zubak. Prema optužnici, tvrdio je da mu novac treba za građevinski materijal te uvjeravao zajmodavca da će dug brzo vratiti, pokazujući pritom navodne ugovore o poslovima sa arapskim zemljama.

Sud ga je 2019. godine osudio na deset mjeseci zatvora.

Međutim, kazna nikada nije izvršena.

Za njim su bile raspisane potjernica i evropski uhidbeni nalog, ali hrvatske vlasti nisu uspjele da ga pronađu. Kako nije bio dostupan pravosuđu, postupak izvršenja kazne na kraju je obustavljen zbog zastare u maju 2025. godine.

Drugim riječima, ni tada nije oslobođen krivice, kazna jednostavno više nije mogla biti izvršena jer je istekao zakonski rok.

Zubak se ranije spominjao i u poznatoj hrvatskoj “aferi Offside”, u okviru koje je jedno vrijeme proveo i u zatvoru u Remetincu.

Isti završetak iz različitih predmeta

I hrvatski i bh. slučaj pokazuju gotovo identičan obrazac: pravosudne institucije pokreću ozbiljne istrage, određuju pritvore i podižu optužnice, ali se procesi potom komplikuju proceduralnim pitanjima – od nedostupnosti osumnjičenog do isteka zakonskih rokova.

U Hrvatskoj je nastupila zastara izvršenja kazne jer osuđeni nije pronađen.

U Bosni i Hercegovini pritvor je ukinut jer sudovi nisu donijeli novu odluku unutar zakonskog roka.

U oba slučaja rezultat je isti – Zubak izlazi iz najstrožijih pravosudnih mjera bez konačnog epiloga koji bi pokazao efikasnost sistema.

Zbog toga njegovo ime danas otvara mnogo širu temu funkcionisanja pravosuđa i sposobnosti institucija da procese privedu kraju prije nego što ih sustignu proceduralni rokovi.