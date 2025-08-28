Odbor PSBiH razmatrao žalbe građana na rad policijskih službenika

Edina Rizvić Aščić
Foto: FENA

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici je razmatrao 14 žalbi koje se odnose na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH, zajedno s izvještajima o provedenim internim istragama i preliminarnim provjerama.

Od ukupnog broja žalbi, u jednom slučaju utvrđena je osnovanost navoda te je predložen disciplinski postupak protiv odgovornih policijskih službenika, dok su ostale ocijenjene kao neosnovane ili bez dovoljno dokaza.

Odbor je razmatrao i dvije informacije Granične policije BiH o mjerama koje su preduzete po prijavama građana. ž

Na sjednici je ponovo razmatrana i žalba na rad policijske službenice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, a usvojen je zaključak o daljem postupanju po toj žalbi, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

