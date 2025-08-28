Objavljen red vožnje GIPS-a Tuzla tokom školske godine

Red vožnje tokom školske godine

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla objavio je red vožnje autobuskih linija koji će važiti u periodu školske godine. Ovaj raspored usklađen je s potrebama učenika i studenata, ali i svih građana koji svakodnevno koriste gradski prevoz.

Putnici mogu provjeriti tačne termine polazaka i dolazaka na linijama kako bi na vrijeme isplanirali svoja putovanja i obaveze.

Iz GIPS-a podsjećaju da je važno pratiti obavještenja o eventualnim izmjenama u saobraćaju do kojih može doći zbog radova na cestama ili vremenskih uslova.

Novi red dostupan je na LINKU za preuzimanje a da bismo vam olakšali u nastavku je screenshoot koji možete također preuzeti

Podsjećamo, vožnja autobusom u Tuzli od 1. avgusta je besplatna za penzionere, osobe starije od 65 godina, djecu do šest godina, nezaposlene i socijalno ugrožene građane.

Također, osim besplatnog, cijene javnog prevoza su i znatno niže. Tako sada gradska karta košta 1,5 KM umjesto dosadašnje 3,5 KM, dok je prigradska 2,5 KM.

Osim toga kada je u pitanju linijski saobraćaj i građani koji se voze autobusom, u Tuzli su postavljene i nove nadstrešnice i to na više lokacija. Postojeće koje su bile, uklonjene su jer je nadzorni organ utvrdio određene nedostatke u izvođenju radova i ugrađenim materijalima.