Objavljen red vožnje GIPS-a Tuzla tokom školske godine

Edina Rizvić Aščić
gips tuzla/ objavljene liste/ Objavljen red vožnje GIPS-a Tuzla tokom školske godine
Foto: RTV Slon/ Autobus GIPS

Red vožnje tokom školske godine

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla objavio je red vožnje autobuskih linija koji će važiti u periodu školske godine. Ovaj raspored usklađen je s potrebama učenika i studenata, ali i svih građana koji svakodnevno koriste gradski prevoz.

Putnici mogu provjeriti tačne termine polazaka i dolazaka na linijama kako bi na vrijeme isplanirali svoja putovanja i obaveze.

Iz GIPS-a podsjećaju da je važno pratiti obavještenja o eventualnim izmjenama u saobraćaju do kojih može doći zbog radova na cestama ili vremenskih uslova.

Novi red dostupan je na LINKU za preuzimanje a da bismo vam olakšali u nastavku je screenshoot koji možete također preuzeti

Novi red vožnje GIPS-a tokom školske godine
Foto: Grad Tuzla

ČITAJTE: Inicijativa: Tuzla dobija informativne ploče o dolascima autobusa

Podsjećamo, vožnja autobusom u Tuzli od 1. avgusta je besplatna za penzionere, osobe starije od 65 godina, djecu do šest godina, nezaposlene i socijalno ugrožene građane.

Također, osim besplatnog, cijene javnog prevoza su i znatno niže. Tako sada gradska karta košta 1,5 KM umjesto dosadašnje 3,5 KM, dok je prigradska 2,5 KM.

Osim toga kada je u pitanju linijski saobraćaj i građani koji se voze autobusom, u Tuzli su postavljene i nove nadstrešnice i to na više lokacija. Postojeće koje su bile, uklonjene su jer je nadzorni organ utvrdio određene nedostatke u izvođenju radova i ugrađenim materijalima.

pročitajte i ovo

Vijesti

Počinje implementacija Njemačke jezičke diplome u školama TK

Vijesti

Požari u TK, najviše intervencija u Tuzli i Srebreniku

Istaknuto

Bećiragić: Sretni smo zbog pobjede, nadam se da nećemo ponoviti ovakve greške protiv Španije

Vijesti

Prognoza: Kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 15 dana

Istaknuto

Danas u Tuzli Dan žalosti

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]