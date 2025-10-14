Odgođeni protesti penzionera

Na sjednici Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine odlučeno je da se najavljeni protesti penzionera, koji su bili planirani za 27.oktobar, ponovo odgađaju, ovoga puta za dva mjeseca.

Reakcije na ovu odluku stigle su i iz Nove penzionerske/umirovljeničke stranke (NPUS), koja smatra da vlasti u Federaciji BiH ni nakon tri godine nisu ispunile ključne zahtjeve penzionera. Iz ove stranke podsjećaju da od 2023. godine do danas nije došlo do povećanja penzija, niti je usvojen novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se, kako navode, stalno odgađa.

“Vlada ništa nije ispunila po zahtjevima koji su traženi od 2023. i 2024. godine, a evo prolazi i 2025. Sve se, izgleda, prebacuje za izbornu 2026. godinu”, navode iz NPUS-a.

Iz ove stranke poručuju da su još od početka godine upozoravali na mogućnost povećanja penzija, ali da su, kako kažu, penzioneri više vjerovali predstavnicima iz Saveza udruženja penzionera FBiH nego njihovim upozorenjima. Podsjećaju i da su do sada organizovali osam protesta, na koje mnogi penzioneri nisu izašli, te postavljaju pitanje da li penzioneri zaista imaju predstavnike koji se istinski bore za njihova prava.

Nova penzionerska/umirovljenička stranka poručuje da će nastaviti insistirati na ispunjenju zahtjeva koji se odnose na povećanje penzija, usvajanje novog zakona i bolji položaj penzionera u društvu.