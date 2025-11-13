Određen pritvor Alihodžiću, osumnjičenom za više krivičnih djela nad djecom

Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Amelu Alihodžiću, nakon prijedloga Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. On se sumnjiči za više krivičnih djela počinjenih na štetu djece.

Kako je saopćeno iz Općinskog suda u Sarajevu, pritvor je određen zbog postojanja sumnje da je počinio krivično djelo mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije u pokušaju, te krivično djelo upoznavanje djeteta s pornografijom.

Sud je donio rješenje kojim se osumnjičenom određuje pritvor u trajanju do 10. decembra 2025. godine, uz mogućnost produženja do nove odluke suda.