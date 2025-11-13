Određen pritvor Alihodžiću, osumnjičenom za više krivičnih djela nad djecom

Ali Huremović
Općinski sud Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Amelu Alihodžiću, nakon prijedloga Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. On se sumnjiči za više krivičnih djela počinjenih na štetu djece.

Kako je saopćeno iz Općinskog suda u Sarajevu, pritvor je određen zbog postojanja sumnje da je počinio krivično djelo mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije u pokušaju, te krivično djelo upoznavanje djeteta s pornografijom.

Sud je donio rješenje kojim se osumnjičenom određuje pritvor u trajanju do 10. decembra 2025. godine, uz mogućnost produženja do nove odluke suda.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Pritvor zatražen za osam osoba zbog trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja...

Tuzla i TK

Mjesec pritvora za muškarca iz Živinica zbog nasilja u porodici

Istaknuto

Pronađeni droga i novac: Pritvor za osumnjičenog Tuzlaka

Tuzla i TK

Predložen pritvor za muškarca osumnjičenog za pokušaj silovanja u Tuzli

Tuzla i TK

Zatražen pritvor za Sarajlije osumnjičene za razbojništvo nad stranim državljankama u...

Vijesti

Pritvor za Nezira Šarića iz Tuzle zbog prijetnji i ugrožavanja sigurnosti

Vijesti

Koliko potrošači u FBiH znaju svoja prava?

Istaknuto

U Lukavcu pronađena veća količina materije koja asocira na drogu

Vijesti

U Domu penzionera Tuzla provedena dezinfekcija svih korištenih prostora

Vijesti

Jala Brat snima duet sa Sašom Šunjkom iz Kluba Zmajevo srce

Tuzla i TK

Besplatna filmska projekcija za mlade u BKC-u: „A Monster Calls“ u petak

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]