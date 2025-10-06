Održan panel i izložba „16 žena“ u Ateljeu Ismet Mujezinović

Umjetnost rodne ravnopravnosti bila je u središtu događaja održanog u Ateljeu Ismet Mujezinović, gdje su predstavljeni panel i izložba fotografija pod nazivom „16 žena“, nastala u okviru međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Izložbu su kreirali polaznici Fabrike fotografa iz Beograda, a kroz niz upečatljivih portreta javnih ličnosti upućena je snažna poruka solidarnosti i otpora – Stop nasilju nad ženama!

Panel diskusija koja je uslijedila okupila je tri izuzetne govornice koje su govorile o ulozi umjetnosti, medija i obrazovanja u borbi za rodnu ravnopravnost:

Aleksandra Popović Petković, docentkinja fotografije i osnivačica Fabrike fotografa,

Sanela Babić, profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli,

Edina Selesković, savremena umjetnica i direktorica Festivala savremene žene.

Događaj je prethodno najavljen radionicom „Kako se predstaviti u javnosti fotografijom“, održanom na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli, gdje su studenti kroz praktični rad istraživali snagu vizualne komunikacije i načine predstavljanja kroz fotografiju.

Projekat Umjetnost rodne ravnopravnosti realizuje Udruženje Magic Factory uz podršku Grada Tuzla, s ciljem da umjetnost postane prostor promjene, dijaloga i društvene odgovornosti.