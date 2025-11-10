Izložba “Arka presents 2025” u Tuzli okuplja savremene umjetnike iz BiH

U petak, 14. novembra 2025. godine u 19:00 sati, u ateljeu “Ismet Mujezinović”, u okviru Centra za kulturu Tuzla, bit će otvorena izložba umjetničkih djela pod nazivom “Arka presents 2025”.

Izložba okuplja najnovije radove šest umjetnika i umjetnica iz Bosne i Hercegovine: Amera Hadžića, Denisa Haračića, Eldine Kožljak, Maje Hodžić, Muhameda Kafedžića i Olivere Šipka Basta. Fokus postavke je na slikarstvu i grafici, kroz individualne izraze koji istražuju teme identiteta, prostora, naslijeđa i imaginacije.

“Arka Presents” je godišnja izložba članova udruženja Arka, koja publici predstavlja autentične glasove savremene bosanskohercegovačke umjetničke scene. Udruženje ARKA – Art & Education Center, sa sjedištem u Sarajevu, djeluje kao nezavisni centar za umjetnost i edukaciju, okupljajući profesionalne umjetnike i umjetnice iz cijele zemlje. Arka funkcioniše kao otvoreni atelje, galerijski prostor i edukativna platforma koja kroz radionice, izložbe i umjetničke projekte promiče razvoj savremene umjetnosti i afirmaciju autorstva.

Među izlagačima su nagrađivani umjetnici s bogatim biografijama:

Amer Hadžić, magistar grafike i osnivač Arke, viši asistent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, poznat po spoju klasičnih i savremenih vizualnih jezika i motivima bosanske arhitekture i identiteta. Dobitnik je više priznanja, uključujući nagradu Collegium Artisticum za grafiku.

Denis Haračić, vizualni umjetnik i predavač na ALU Sarajevo, u svom radu spaja crtež, slikarstvo, grafiku, animaciju i zvuk. Prepoznatljiv je po kompleksnim psihološkim portretima i multimedijalnom izrazu, a dobitnik je osam nagrada, među kojima i Collegium Artisticum za grafiku 2021. godine.

Eldina Kožljak, diplomirana grafičarka i studentica master studija na ALU Sarajevo, u svojim radovima istražuje psihološke pejzaže i motive morskog svijeta, kombinujući tradicionalne i eksperimentalne grafičke tehnike.

Maja Hodžić, studentica drugog ciklusa studija grafike na ALU Sarajevo, nagrađena je Srebrnom značkom Univerziteta u Sarajevu i priznanjima na međunarodnim bijenalima studentske grafike. Njeni radovi prepoznatljivi su po izražajnoj likovnosti i istraživanju forme.

Muhamed Kafedžić, slikar i kulturni aktivista, poznat po spoju japanske ukiyo-e estetike i pop arta, u svojim djelima otvara teme kulturnog dijaloga i savremenih društvenih fenomena. Dobitnik je više nagrada, uključujući Collegium Artisticum za slikarstvo.

Olivera Šipka Basta, diplomirana grafičarka i magistar slikarstva s Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, do sada je realizovala 16 samostalnih i više od 180 kolektivnih izložbi. Nagrađena je prestižnim priznanjem „Veliki pečat“ za 2024. godinu u Beogradu.

Organizatori izložbe su Centar za kulturu Tuzla i ARKA – Art & Education Center Sarajevo, a ulaz je slobodan.