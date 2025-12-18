Održan sastanak zvaničnika Ambasade SAD sa glavnim tužiocem TK

Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Državama u Bosni i Hercegovini, Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona (INL), održali su sastanak sa glavnim kantonalnim tužiocem Vedranom Alidžanovićem i rukovodstvom Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Tokom sastanka, glavni tužilac zahvalio je Sjedinjenim Američkim Državama na njihovoj dugogodišnjoj posvećenosti podršci partnerima iz sektora pravde širom Bosne i Hercegovine.

Alidžanović je napomenuo da su programi INL-a izuzetno pomogli tužiocima, sudijama i agencijama za provođenje zakona u Tuzli i širom zemlje dok rade na jačanju vladavine prava, poboljšanju institucionalnih kapaciteta i unapređenju pravednih i transparentnih krivičnopravnih procesa.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona sa velikim uvažavanjem cijeni saradnju sa Ambasadom SAD-a, saopćeno je.