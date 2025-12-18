Održan sastanak zvaničnika Ambasade SAD sa glavnim tužiocem TK

Adin Jusufović
tužioc
Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Državama u Bosni i Hercegovini, Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona (INL), održali su sastanak sa glavnim kantonalnim tužiocem Vedranom Alidžanovićem i rukovodstvom Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Tokom sastanka, glavni tužilac zahvalio je Sjedinjenim Američkim Državama na njihovoj dugogodišnjoj posvećenosti podršci partnerima iz sektora pravde širom Bosne i Hercegovine.

Alidžanović je napomenuo da su programi INL-a izuzetno pomogli tužiocima, sudijama i agencijama za provođenje zakona u Tuzli i širom zemlje dok rade na jačanju vladavine prava, poboljšanju institucionalnih kapaciteta i unapređenju pravednih i transparentnih krivičnopravnih procesa.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona sa velikim uvažavanjem cijeni saradnju sa Ambasadom SAD-a, saopćeno je.

pročitajte i ovo

Magazin

Idealna temperatura u domu tokom zime, kako uštedjeti energiju i sačuvati...

Istaknuto

Međunarodni aerodrom Tuzla raspisao oglas za prijem radnika

Tuzla i TK

Tuzla na mapi zelenih evropskih gradova: Prvi grad izvan EU u...

Istaknuto

Halilagić razgovarao s predstavnicima Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda

Istaknuto

Više od 300.000 KM za ekološke projekte u Živinicama, Lukavcu i...

Tuzla i TK

Ko stoji iza dojava o eksplozivnim napravama u školama u TK?

Istaknuto

Međunarodni aerodrom Tuzla raspisao oglas za prijem radnika

Tuzla i TK

Tuzla na mapi zelenih evropskih gradova: Prvi grad izvan EU u Green City Accordu

Istaknuto

Halilagić razgovarao s predstavnicima Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda

Istaknuto

Više od 300.000 KM za ekološke projekte u Živinicama, Lukavcu i Čeliću

Tuzla i TK

Ko stoji iza dojava o eksplozivnim napravama u školama u TK?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]