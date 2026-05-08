Opasnost u Kaknju: Oštećen gromobran s radioaktivnim materijalom

U Kaknju je tokom rušenja zgrade nekadašnjeg preduzeća “Rudstroj” došlo do oštećenja gromobrana koji sadrži radioaktivni materijal, nakon čega su nadležni naložili hitnu obustavu radova i osiguranje prostora.

Kako je saopćeno iz Federalne uprave civilne zaštite, incident se dogodio 7. maja u Rudarskoj ulici, kada je tokom uklanjanja objekta došlo do djelimičnog urušavanja i oštećenja radioaktivnog gromobrana.

Na teren su izašli predstavnici Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, koji su izvršili uviđaj i naredili obustavu radova do sigurnog uklanjanja gromobrana.

Objekti su u vlasništvu firme “DELI PROM” d.o.o. Kakanj, čiji je vlasnik Adis Delibašić.

Kako bi se spriječila eventualna opasnost za građane, nadležnim službama predloženo je postavljanje videonadzora i osiguranje prostora bivšeg “Rudstroja”, uz zabranu pristupa lokaciji dok se ne provedu dodatne sigurnosne mjere.

Državni inspektor usmeno je, a potom i službenom zabilješkom, naložio vlasniku uklanjanje gromobrana, dok je općinski inspektor naredio obustavu radova i pribavljanje potrebnih dozvola za uklanjanje objekta.

Iz Civilne zaštite Općine Kakanj naveli su da je zatražen pojačan nadzor policije i inspekcije kako bi se spriječio ulazak građana, ali i eventualna krađa gromobrana.

Prema dosadašnjim mjerenjima, radijacija je registrovana u manjoj mjeri neposredno uz objekat, zbog čega za sada nema potrebe za evakuacijom stanovništva niti blokadom šireg područja. Na lokaciji će biti postavljene table upozorenja na radijaciju.