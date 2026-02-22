Opća bolnica: Nove informacije o zdravstvenom stanju povrijeđene Elle Jovanović

RTV SLON
Foto: N1

Ella Jovanović, koja je 12. februara zadobila teške povrede u tramvajskoj nesreći, nalazi se u stabilnom općem zdravstvenom stanju, potvrdio je za N1 direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Ismet Gavrankapetanović.

Kako je naveo, pacijentica je i dalje pod stalnim nadzorom multidisciplinarnog medicinskog tima u jedinici poluintenzivne njege.

Podsjećamo, nakon nesreće djevojci je amputirana noga, a zbog težine povreda bila je životno ugrožena i smještena u induciranu komu.

Povrijeđenoj djevojci podršku pružaju brojni građani Sarajeva, a posebno njeni prijatelji i školski drugari, koji su joj želje za brz oporavak iskazivali i tokom protesta održanih proteklih dana.

