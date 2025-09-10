Optužnica protiv dvojice muškaraca iz Sapne zbog napada na policajce

Općinski sud u Kalesiji potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Hajrudina Husejnovića (51), državljanina Republike Francuske, i Sevada Husejnovića (52) iz Sapne, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje.

Prema navodima optužnice, događaj se odigrao 11. avgusta ove godine, dvadeset minuta iza ponoći, na lokalnom putu u mjestu Nezuk kod Sapne. Policajci PS Sapna postupali su po prijavi o glasnoj muzici i pucanju iz vatrenog oružja, kada je Hajrudin Husejnović počeo vrijeđati policajce.

Nakon što su mu izdali naredbu da prestane, on je prišao do službenih lica, uhvatio jednog za košulju, udario ga u stomak i nanio mu lake tjelesne povrede, zbog čega je savladan i lišen slobode.

U tom trenutku, Sevad Husejnović je prišao s leđa jednom od policajaca, udario ga rukom u glavu i uhvatio za vrat, pokušavajući spriječiti lišavanje slobode Hajrudina. I on je ubrzo savladan i priveden.

Optuženi se terete da su silom pokušali spriječiti policijske službenike u obavljanju poslova javne sigurnosti, pri čemu su im nanijeli lake tjelesne povrede.

Postupajući tužilac predložio je sudu produženje mjere pritvora osumnjičenima, a u Općinskom sudu Kalesija bit će održano ročište na kojem će se odlučivati o ovom prijedlogu.