Nedžida Sprečaković
Zukan Helez, ministar odbrane BiH: Oružane snage BiH spremne pomoći građanima

Oružane snage BiH nalaze se u stanju pune pripravnosti i spremne su pružiti pomoć građanima širom zemlje usljed nepovoljnih vremenskih prilika koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Iz ministarstva navode da su jedinice Oružane snage Bosne i Hercegovine u potpunosti organizovane i operativno spremne da, u skladu sa zakonskim nadležnostima, reaguju u slučaju obilnih snježnih padavina, mogućih poplava i drugih prirodnih nepogoda.

Ministar odbrane Zukan Helez poručio je da su Oružane snage BiH opremljene i spremne da pomognu stanovništvu u svim dijelovima zemlje, uključujući i najudaljenija i odsječena područja, naglasivši da će reagovati odmah po zaprimanju zahtjeva nadležnih civilnih štabova i institucija.

Trenutno, kako je saopćeno, Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH nisu zaprimili zvaničan zahtjev za angažman od strane civilnih vlasti, ali su sve snage u stanju pune pripravnosti.

U slučaju potrebe, Oružane snage BiH mogu učestvovati u dopremanju hrane, lijekova i drugih neophodnih potrepština, kao i u evakuaciji građana kojima je pomoć potrebna, u skladu sa procjenama nadležnih organa.

Ministar Helez je podsjetio da su Oružane snage Bosne i Hercegovine i ranije, tokom kriznih situacija, pokazale visok stepen profesionalizma i odgovornosti, pružajući pravovremenu i efikasnu podršku civilnom stanovništvu širom zemlje.

