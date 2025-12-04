OSCE reagovao zbog pritisaka: Novinari i aktivisti moraju raditi bez straha

Arnela Šiljković - Bojić
FOTO: Fena

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozvala je javne i izabrane dužnosnike da se uzdrže od izjava koje pojedince izlažu neprimjerenom pritisku, kao i riziku od daljnjeg ciljanja ili napada. U saopćenju se ističe da novinari i aktivisti moraju imati mogućnost da obavljaju svoj posao bez straha od odmazde, dok su teme vezane za rad institucija i urbanističko planiranje legitimno područje medijskog interesovanja.

Mediji, kako se naglašava, imaju pravo i obavezu informirati građane o pitanjima od javnog značaja, dok su dužnosnici dužni komunicirati tačne informacije i izbjegavati optužbe koje bi mogle ugroziti sigurnost novinara ili aktivista. Reagovanje je objavljeno povodom zabrinutosti za sigurnost redakcije Hercegovina.info te aktiviste i novinara Maria Ćosića.

Iz Misije OSCE-a poručuju da će nastaviti pratiti stanje slobode medija i javnog prostora u Bosni i Hercegovini, uz podršku naporima institucija da unaprijede sigurnost svih koji rade u javnom interesu.

Učitati više

