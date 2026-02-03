Misija OSCE-a u BiH u posjeti Skupštini TK

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović, primio je danas u posjetu novu šeficu Terenskog ureda Tuzla Misije OSCE-a u BiH Anu Sleznevu i Dragicu Karadžin, službenicu za demokratski razvoj.

Razgovarano je o trenutnim društveno-političkim aktuelnostima: predstojećim opštim izborima i važnosti uvođenja novih izbornih tehnologija koje bi ubrzale i poboljšale transparentnost izbornog procesa; nužnosti ravnomjernijeg razvoja putne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine u korist Tuzlanskog kantona, koji je trenutno veoma zapostavljen; te političkom koncenzusu kada su u pitanju reakcije Skupštine Tuzlanskog kantona na nekoliko teških kriznih situacija sa kojima se Tuzlanski kanton suočio u prethodnom periodu.

Saradnja Skupštine Tuzlanskog kantona i Misije OSCE-a – terenski ured u Tuzli je na visokom nivou već dugi niz godina. Zajedničkim se djelovanjem doprinijelo boljoj transparentnosti rada institucija, borbi protiv korupcije, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, te unapređenju standarda iz oblasti jednakopravnosti spolova.

Istaknuto je da se očekuje nastavak saradnje, naročito na poljima unapređenja ljudskih prava, vladavine zakona i borbe protiv korupcije.

Predstavnici Misije OSCE-a stavili su na raspolaganje svoje resurse, a predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je istakao da je Skupština Tuzlanskog kantona otvorena za svaki vid saradnje koji doprinosi poboljšanju života građana Tuzlanskog kantona.