Osniva se Savjet za mlade FBiH: Bavit će se pravima i politikama prema mladima

Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Uredbu o osnivanju Savjeta za mlade Federacije BiH. Ovom uredbom osniva se Savjet za mlade kao stalno stručno, interresorno, savjetodavno i koordinaciono tijelo Vlade Federacije BiH.

Savjet se, između ostalog, bavi promovisanjem i zaštitom prava mladih, prati pojave u društvu od značaja za mlade i predlaže mjere i aktivnosti u vezi sa njima, te koordinira usuglašavanje politika prema mladima Federacije BiH. Također, Savjet daje preporuke i mišljenja nadležnim federalnim organima u postupku predlaganja i donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti mladih, inicira i aktivno učestvuje u izradi i monitoringu strateških, planskih i akcionih dokumenata iz oblasti od interesa za mlade u Federaciji BiH, te uspostavlja saradnju i koordira između svih nosilaca implementacije strateških dokumenata Federacije BiH koji se odnose na mlade. U djelokrugu Savjeta je i izvještavanje Vlade Federacije BiH o položaju mladih, nastojanjima i aktivnostima podrške mladima u Federaciji BiH i drugo.

Savjet za mlade se sastoji od deset članova koji se imenuju na mandat od četiri godine. Tokom izbora članova Savjeta vodit će se računa o uravnoteženoj polnoj i geografskoj zastupljenosti.

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donosi poseban akt o imenovanju članova Savjeta, a Ministarstvo utvrđuje prijedloge za članove. Prijedlog se utvrđuje od po jednog predstavnika federalnih ministarstava kulture i sporta, rada i socijalne politike, zdravstva, obrazovanja i nauke, kao i pravde, te pet koje predlaže Skupština Vijeća mladih Federacije BiH.

Savjet jednom godišnje, putem Federalnog ministarstva kulture i sporta, podnosi Vladi Federacije BiH izvještaj o svom radu, kao i izvještaj o stanju u oblasti mladih. Redovne aktivnosti Savjeta finansiraju se iz Budžeta Federacije BiH, te donatorskih sredstava ako se za istim ukaže potreba.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH.