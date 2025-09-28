Oštra reakcija Lagumdžije na miješnja Srbije u unutrašnje poslove BiH: Laž ne prepravlja prošlost

Nakon što je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije na društvenoj mreži X izrazilo zabrinutost zbog nastupa ambasadora BiH pri UN-u Zlatka Lagumdžije, navodeći da njegov „jednostrani pristup, koji ne odražava stavove kolektivnih institucija Bosne i Hercegovine, narušava duh saradnje i dijaloga u regionu“, Lagumdžija je uputio oštar odgovor. U komentaru Srbije spominjala se i izjava članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, uz poruku da „Republika Srbija ostaje posvećena dobrosusjedskim odnosima“.

Lagumdžija je odgovorio riječima da se „ne radi to tako“ i da „laž ne prepravlja prošlosti, a da još manje pomaže u pravljenju bolje budućnosti“.

„Iskren dijalog, respekt, učenje i razumijevanje je put ka istini i pravdi, pomirenju i zajedničkoj budućnosti! Znate vi bolje od ovoga što radite – ‘MVP Srbije’! Prvo, zahvaljujem se MVP Srbije što mi je uštedio vrijeme da ne moram puno objašnjavati ljudima u UN koliko se Srbija uporno i neprimjereno miješa u suverenitet i teritorijalni integritet svojih susjeda. Njihovo saopštenje je odličan primjer pokazne vježbe Srbije u treniranju strogoće na ambasadoru druge suverene države direktnom primjenom Deklaracije svesrpskog sabora koja predstavlja Mapu puta novog pokušaja puzajuće realizacije zločinačkog projekta presuđenog u Hagu“, naveo je Lagumdžija.

Dodao je i da „za razliku od MVP Srbije, koji traži od mojih ‘nadređenih kolektivnih institucija da se vrate u okvire bazičnog uzajamnog poštovanja i saradnje u interesu stabilizacije cijelog regiona’, ja to isto od njih ne tražim“.

„Prije svega, upornim negiranjem genocida, oni se ovako kontinuirano ponašaju po naputcima svog jednog i kolektivnog (ne)nadležnog. Zato njemu jednom teško može pomoći stotinu drugih i drugačijih sve dok on sam ne skonta da je zašao duboko u istorijski ćorsokak. Na žalost, bojim se da su u pitanju ljudi koji se mogu nekako prerušiti i izaći iz radikala, ali iz njih radikali ne mogu izaći nikako“, poručio je Lagumdžija.

On je naglasio da odluke bh. delegacije u Generalnoj skupštini UN, poput one o ostanku u sali tokom rasprava o Gazi, „ni o tome odluku ne donosi Srbija niti ima pravo da o tome drži pridike bilo kome“.

„Pošto oni sebe drže za dokazane ‘eksperte’ negiranja genocida možda nije bilo ni loše što su i na ovaj način upotpunjavali svoje (ne)znanje o toj temi“, zaključio je Lagumdžija.