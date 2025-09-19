Osuđujuća presuda za Armina Delić iz Gradačca

Osuđujuća presuda za Armina Delić iz Gradačca

Općinski sud Gradačac donio je osuđujuću prvostepenu presudu za Armina Delić (29) iz Gradačca i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i sedam mjeseci. Presuda je donesena po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a Delić je proglašen krivim za produženo krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje.

Optužnicom Tužilaštva teretilo ga se da je u više navrata tokom 2024. i 2025. godine na području Gradačca neovlašteno posjedovao drogu cannabis (marihuanu) i amfetamin, a u jednom slučaju drogu je nabavio i držao radi daljnje prodaje. Također, u oktobru 2024. godine silom je spriječio policijske službenike u obavljanju poslova javne sigurnosti.

Nakon izricanja presude, Općinski sud u Gradačcu prihvatio je prijedlog Tužilaštva i optuženom produžio mjeru pritvora u zakonskom roku.

