Otvara se renovirani Bingo Stup: Još veći izbor, još bolja kupovina!

Samo još dva dana dijele nas od velikog otvaranja renoviranog Binga na Stupu! U srijedu, 17. septembra u 11:00 sati, Bingo će kupcima predstaviti potpuno novi prostor na više od 9.000 m² – moderan, prostran i spreman da ponudi iskustvo kupovine kakvo do sada niste imali.

Ono što čini Bingo Stup posebnim jeste činjenica da je više od 60% ponude posvećeno neprehrani. Od najnovijih modnih kolekcija odjeće i obuće, preko namještaja i dekoracija za dom, pa sve do tehnike, alata i vrtnog programa.

Drugim riječima, na jednom mjestu možete pronaći apsolutno sve što vam treba – od nove garderobe, preko opreme za dom i baštu, pa do najnovije tehnike, uz bogat izbor prehrambenih proizvoda.

A, na dan otvaranja bit će istinski spektakl. Posjetitelje očekuje bogat i raznovrstan zabavni program sa mnoštvom poklona. Nakon svečanog presijecanja vrpce ispred marketa bit će organizovana DJ zabava, a za najmlađe bogat sadržaj – napuhani dvorci, druženje sa maskotama Binga i drugih brendova , more slatkiša i brojna druga iznenađenja.

Unutar marketa će se predstaviti čak 46 dobavljača sa brendiranim promo pultovima, organizovanim igrama poput kola sreće i raznim drugim izazovima koji posjetiteljima mogu donijeti vrijedne poklone. Ukratko, iznenađenja vas čekaju na svakom koraku, uz nezaobilazno odličnu atmosferu.

Vidimo se na otvaranju u srijedu, 17. septembra u 11:00 sati, Bingo Stup.