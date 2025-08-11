Ove namirnice nikako ne nosite na plažu

Jasmina Ibrahimović
Foto: Pixabay

Idete na plažu, nosite peškir, kremu za sunčanje i bocu vode, a onda se pojavi pitanje – šta ćemo jesti? Iako je sendvič najčešći i najpraktičniji izbor, stručnjaci savjetuju da neke namirnice izbjegavate, posebno po vrućini i bez frižidera.

Masna hrana poput bureka, ćevapa ili pizze možda zvuči primamljivo, ali usporava probavu, dodatno zagrijava tijelo i može izazvati mučninu, posebno ako jedete neposredno prije plivanja. Jaja, majoneza i kremasti sendviči, poput salate od jaja ili tunjevine s majonezom, na suncu se brzo kvare i postaju rizične za želudac.

Slatkiši i čokolada lako se tope, ostavljaju ljepljive tragove i privlače insekte, dok previše kruha i rafiniranih ugljikohidrata može izazvati osjećaj tromosti i umora. Alkohol, iako nije obrok, često prati plažni meni, ali ubrzava dehidraciju, snižava krvni tlak i povećava rizik od sunčanice.

Među dodatnim “zamkama” su i čips koji ostavlja sol na prstima, voće koje curi poput breskvi i dinje te hrana koja zahtijeva pribor, a kojeg se na plažu rijetko ko sjeti ponijeti.

