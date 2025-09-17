Tuzla na Crnom moru: Divlja plaža i mirno mjesto za koje malo ko zna

Kada se u Bosni i Hercegovini pomene Tuzla, prva asocijacija su Panonska jezera i tuzlanska so. Ali, u Rumuniji, na obali Crnog mora, postoji još jedna Tuzla – malo primorsko mjesto u okrugu Konstanca, smješteno između ljetovališta Eforie i Costinești.

Rumunska Tuzla poznata je po svojoj divljoj plaži, jednoj od najljepših na tamošnjem primorju. Do same plaže nije lako doći jer prilaz vodi preko neravnog terena i zahtijeva dolazak ličnim vozilom, ali vjerovatno da upravo ta nepristupačnost čini da ovo mjesto ostane skriveno i “zaštićeno” od masovnog turizma.

Naziv sela potiče od turske riječi koja znači „slatina“ ili „solana“, što stvara zanimljivu poveznicu sa bosanskom Tuzlom, čije ime takođe potiče od soli.

Prema popisu iz 2011. godine, u rumunskoj Tuzli živjelo je nešto više od 6.700 stanovnika, od kojih su većinu činili Rumuni, dok su značajne manjinske zajednice činili Tatari i Turci. Popis iz 2021. godine bilježi pad broja stanovnika na oko 6.500, ali i dalje s prisutnim multietničkim karakterom.

Za razliku od prepunih turističkih centara na Crnom moru, Tuzla u Rumuniji nudi mir, netaknutu prirodu i osjećaj otkrivanja skrivenog dragulja.