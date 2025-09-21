Ovo je najtraženije zanimanje u Njemačkoj? Plata prelazi četiri hiljade eura

Od pandemije koronavirusa ovo zanimanje u Njemačkoj dobilo je status sistemski važnog posla, a zarade su postale konkurentne u poređenju s mnogim drugim profesijama.

Riječ je o poslu mašinovođe. Prema pisanju RTL-a, početna plata mašinovođe sada iznosi više od 3.500 eura bruto.

Nakon višednevnog štrajka u martu 2024. godine, sindikat GDL izborio je nova povećanja plata. Od aprila 2025. na snazi su novi tarifni ugovori pa početna mjesečna bruto plata iznosi oko 3.500 eura, što je rast u odnosu na ranijih 3.300 eura.

Na konačan iznos primanja utiču dodaci za noćni rad, vikende i praznike, pa ukupna zarada vrlo lako može preći i 4.000 eura. Primanja rastu i s godinama radnog iskustva – svakih pet godina plata se uvećava za oko 100 eura. Tako mašinovođa s 30 godina iskustva može dostići i do 4.650 eura mjesečno.

Ovo zanimanje nije nužno krajnja stanica u karijeri, jer se dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem može napredovati na pozicije disponenta, stručnjaka ili majstora za željeznički saobraćaj.