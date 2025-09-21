Ovo je najtraženije zanimanje u Njemačkoj? Plata prelazi četiri hiljade eura

RTV SLON
Foto; Freepik

Od pandemije koronavirusa ovo zanimanje u Njemačkoj dobilo je status sistemski važnog posla, a zarade su postale konkurentne u poređenju s mnogim drugim profesijama.

Riječ je o poslu mašinovođe. Prema pisanju RTL-a, početna plata mašinovođe sada iznosi više od 3.500 eura bruto.

Nakon višednevnog štrajka u martu 2024. godine, sindikat GDL izborio je nova povećanja plata. Od aprila 2025. na snazi su novi tarifni ugovori pa početna mjesečna bruto plata iznosi oko 3.500 eura, što je rast u odnosu na ranijih 3.300 eura.

Na konačan iznos primanja utiču dodaci za noćni rad, vikende i praznike, pa ukupna zarada vrlo lako može preći i 4.000 eura. Primanja rastu i s godinama radnog iskustva – svakih pet godina plata se uvećava za oko 100 eura. Tako mašinovođa s 30 godina iskustva može dostići i do 4.650 eura mjesečno.

Ovo zanimanje nije nužno krajnja stanica u karijeri, jer se dodatnim obrazovanjem i usavršavanjem može napredovati na pozicije disponenta, stručnjaka ili majstora za željeznički saobraćaj.

pročitajte i ovo

BiH

Otvoreni javni pozivi: Milionska sredstva Fonda dostupna osobama s invaliditetom

Istaknuto

Savjet ljekara: Evo šta može usporiti napredovanje Alzheimerove bolesti

Kultura

Etno likovna kolonija “Vršani“: Kad zakaže humanost, umjetnost mora govoriti

Istaknuto

Svjetski dan Alzheimerove bolesti: Simptomi, rizični faktori i načini prevencije

Politika

Dodik: Vojska Srbije će braniti srpski narod

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]