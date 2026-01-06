Pada ledena kiša, evo kako se možete zaštititi

Trenutno pada ledena kiša i u mnogim gradovima i naseljima već se formira tanak, gotovo nevidljiv sloj leda koji ulice i trotoare pretvara u pravu klizalicu. Ovakvi uslovi značajno povećavaju rizik od padova i povreda, posebno kod starijih osoba, ali i kod svih koji se moraju kretati vani.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba, National Health Service, ovih dana je svojim građanima izdala posebno upozorenje zbog povećanog broja povreda uzrokovanih klizanjem na ledu. U svom saopštenju, koje je u javnosti postalo poznato kao takozvani “penguin alert”, stručnjaci savjetuju da se način hodanja prilagodi zimskim uslovima i zaleđenim površinama.

Suština njihove preporuke, koju možemo primjeniti i mi, je da se po ledu ne hoda brzo niti velikim koracima, već sporije, uz blago savijena koljena i tijelo nagnuto malo prema naprijed, sa kratkim i opreznim koracima, slično načinu na koji hodaju pingvini. Na taj način težište tijela ostaje stabilnije iznad stopala, što smanjuje mogućnost da noge “odu” u stranu i da dođe do pada. Takođe se savjetuje da ruke ne budu u džepovima, već lagano raširene kako bi mogle pomoći u održavanju ravnoteže.

National Health Service upozorava i da je u ovakvim danima važno obratiti pažnju na obuću, jer glatki đonovi dodatno povećavaju rizik od klizanja. Ako je ikako moguće, treba birati obuću sa boljim prijanjanjem za podlogu i izbjegavati nagle pokrete, okretanja i žurbu.

Ledenа kiša ne predstavlja problem samo za pješake, već i za vozače, jer se na cestama vrlo brzo stvara poledica koju je teško uočiti. Zbog toga se preporučuje dodatni oprez u saobraćaju, sporija vožnja i povećan razmak između vozila.