Pali zbog aplikacije, optuženi za pranje novca

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 12 fizičkih i šest pravnih osoba koje se terete da su u periodu od 2017. do 2024. godine učestvovale u organizovanom kriminalu i pranju novca, a nezakonita imovinska korist procjenjuje se na više od šest miliona konvertibilnih maraka.

Prema navodima optužnice, optuženi su znali da novac potiče od krivičnih djela organizovanog kriminala i neovlaštenog prometa opojnih droga, prvenstveno kokaina koji je krijumčaren s područja Južne Amerike na teritoriju Evrope. Tako stečena sredstva su, kako se navodi, kroz redovne poslovne aktivnosti više firmi, kupovinu i izgradnju nekretnina, te kupovinu i takozvano rudarenje kriptovaluta, ubacivana u zakonite novčane tokove.

Tužilaštvo BiH navodi da su optuženi, koristeći kriptovanu aplikaciju SKY ECC, međusobno dogovarali izvršenje krivičnih djela. Novac je u više navrata ilegalno prebacivan preko granice u Bosnu i Hercegovinu, skriven u vozilima i na druge načine, nakon čega je dalje plasiran kroz finansijske i poslovne aktivnosti.

U okviru istrage, Tužilaštvo BiH i partnerske institucije izvršili su blokiranje i privremeno oduzimanje više nekretnina, vozila, predmeta velike vrijednosti, kao i određene količine kriptovaluta. Optuženi se terete za krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom pranje novca.

Iz Tužilaštva BiH navode da će u nastavku postupka dokazivati povezanost optuženih s međunarodnim narko-kriminalnim strukturama, kao i način na koji je nezakoniti novac sistemski ubacivan u legalne tokove kroz poslovne i finansijske transakcije.