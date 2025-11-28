Paradoks Crnog petka u SAD – Više kupaca, manje dolara

Crni petak, postpraznična shoping groznica nakon Dana zahvalnosti koja privlači mase ljudi na popuste u trgovinama, suočava se ove godine s paradoksom – očekuju se rekordne gužve, ali je potrošačka spremnost na trošenje naglo opala.

Dan, tradicionalno obilježen redovima ispred trgovina u ranim jutarnjim satima, postao je kulturni fenomen krajem 1980-ih, kada su kupci počeli juriti u trgovine s božićnim listama želja, piše Reuters.

Ovogodišnji događaj, zakazan za 28. novembar, prema procjenama Nacionalne federacije trgovaca (NRF), privući će više posjetilaca nego ikada. Ipak, ekonomski pokazatelji sugeriraju da će te mase biti mnogo manje spremne da razgledanje pretvore u kupovinu.

Ovo predstavlja izazov za trgovce koji se oslanjaju na prazničnu sezonu kako bi ostvarili trećinu godišnje dobiti. Gotovo dvije trećine potrošača koje je anketirao NRF planira čekati ponude tokom vikenda Dana zahvalnosti, u odnosu na 59 posto u 2024. godini, dok se prosječna potrošnja predviđa da padne na 890 dolara po osobi, s prošlogodišnjih 902 dolara.

– Vidimo da su potrošači svakako oprezniji – rekao je Massimo Basei, komercijalni direktor danskog draguljarskog giganta Pandora, predviđajući žestoku konkurenciju.

Prodaja u maloprodaji u Sjedinjenim Država je porasla manje od očekivanog u septembru, dijelom zbog visokih cijena. Carine predsjednika Donalda Trumpa doprinijele su ovom trendu, dodajući otprilike 4,9 procentnih poena na maloprodajne cijene, prema podacima neprofitne organizacije Tax Foundation.

U Evropi, ključni dan kupovine obilježili su štrajkovi u Amazonovim skladištima u Njemačkoj, dok su odvojeni protesti planirani ispred Zara trgovina u Španiji. Potrošačko povjerenje u SAD-u opalo je u novembru na sedmomjesečni minimum, prema istraživačkoj grupi The Conference Board, s manje domaćinstava koja planiraju kupovinu automobila, kuća i drugih skupih artikala u narednih šest mjeseci.

Potrošnja je koncentrirana među bogatijim domaćinstvima. Najbogatijih 10 posto Amerikanaca, onih s godišnjim prihodima od najmanje 250.000 dolara, činilo je oko 48 posto ukupne potrošnje u drugom kvartalu 2025, što je stalni rast u odnosu na oko 35 posto sredinom 1990-ih.

Odjeća, obuća i modni dodaci predvode liste online kupovine za Crni petak, slijede dječije igračke i knjige, zatim videoigre i filmovi, prema podacima CivicScience, koji analizira podatke iz više potrošačkih anketa.