PENZIJA: Evo kako izgleda put do ostvarivanja prava

Put do ostvarivanja prava na penziju u Federaciji BiH podrazumijeva niz koraka i ispunjavanje tačno definisanih uslova. Bilo da je riječ o starosnoj, invalidskoj ili porodičnoj penziji, procedura se pokreće na lični zahtjev, a od pravilnog podnošenja dokumentacije zavisi i brzina rješavanja postupka.

Kako podnijeti zahtjev za penziju?

Zahtjev za ostvarivanje prava na penziju podnosi se prema mjestu posljednjeg osiguranja, u najbližoj poslovnici Federalnog zavoda PIO/MIO. Moguće ga je predati lično, poslati poštom ili predati posredstvom drugog nosioca osiguranja. Kod starosne i invalidske penzije zahtjev podnosi sam osiguranik, dok kod porodične penzije to čini član porodice umrlog osiguranika ili korisnika penzije.

Starosna penzija – osnovni uslovi

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, pravo na starosnu penziju može se ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih kriterija:

65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno 20 godina penzijskog staža,

40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života,

40 godina penzijskog staža i najmanje 62 godine života.

Kada počinje isplata starosne penzije

Osiguranik stiče pravo na isplatu penzije od prvog narednog dana nakon prestanka osiguranja, ukoliko je zahtjev podnesen u roku od tri mjeseca od prestanka osiguranja. Ako se zahtjev podnese kasnije, penzija se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, a može se obračunati i do tri mjeseca unazad, pod uslovom da su tada ispunjeni svi kriteriji.

Invalidska penzija – ko je može dobiti

Invalidska penzija pripada osiguraniku kod kojeg je utvrđena prva kategorija invalidnosti. Ako je invalidnost posljedica povrede na radu ili profesionalne bolesti, pravo na penziju postoji bez obzira na dužinu staža.

U slučajevima kada je invalidnost nastala van rada ili zbog bolesti, potrebno je da osiguranik ima navršen penzijski staž koji pokriva najmanje trećinu radnog vijeka od navršenih 20 godina života do dana invalidnosti. Za mlađe od 30 godina uslov je da staž pokriva trećinu radnog vijeka, ali ne manje od jedne godine.

Porodična penzija – pravo članova porodice

Članovi porodice umrlog osiguranika mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju od dana kada su ispunjeni uslovi, ako zahtjev podnesu u roku od tri mjeseca. Kada je riječ o korisniku penzije koji je preminuo, pravo se priznaje od prvog dana narednog mjeseca nakon smrti. U oba slučaja, ako se zahtjev preda kasnije, penzija se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, uz mogućnost obračuna do tri mjeseca unazad.

Kako se određuje iznos penzije?

Visina penzije u Federaciji BiH zavisi od ukupnog penzijskog staža i visine prosječnih plata koje je osiguranik ostvario tokom radnog vijeka. Obračun se vrši po bod sistemu, a u složenijim slučajevima moguće je angažovati pravnu pomoć kako bi se izbjegle greške u postupku.

