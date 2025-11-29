Penzioneri u Tuzli izašli na ulice: Zatraženo hitno povećanje penzija

Nova penzionerska/umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla najavila je za danas proteste penzionera, drugih ugroženih kategorija i nezadovoljnih građana.

Penzioneri su se okupili ispred NLB Banke u 11 sati, odakle je mirna protestna šetnja krenula prema Trgu slobode, gdje je održan završni dio skupa.

Iz NPUS-a navode da je povod okupljanja težak materijalni položaj penzionera u Bosni i Hercegovini, koji, kako ističu, spada među najlošije u Evropi. Podsjećaju da vlasti i Savez udruženja FBiH mjesecima najavljuju izmjene Zakona o PIO/MIO i povećanje prosječnih penzija, “ali da konkretnih rješenja još nema”.

Prosječna penzija u Federaciji BiH iznosi 680 KM, što je 41,8 posto prosječne plate, a NPUS zahtijeva usklađivanje penzija s evropskim standardima. Prema njihovim navodima, prosječna penzija bi, u skladu s evropskom praksom, trebala iznositi 52 posto prosječne plate, što bi značilo povećanje trenutnog iznosa na oko 845 KM, odnosno za oko 160 KM.

Upozoravaju i na velike razlike između primanja građana i primanja izabranih funkcionera. Navode da u evropskim državama parlamentarci imaju plate 20 do 70 posto više od prosjeka, dok “primanja funkcionera u BiH, uključujući dodatke, prelaze prosječnu platu za 400 do 500 posto”. Podsjećaju i da BiH izdvaja najmanje 14 posto BDP-a za javnu upravu, dok zemlje Evropske unije za iste namjene troše između pet i sedam posto.

NPUS ističe da je cilj najavljenih protesta skretanje pažnje na težak položaj penzionera i zahtjev za hitnim mjerama koje bi poboljšale njihov standard.