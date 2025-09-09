Pet večernjih navika koje uništavaju san i zdravlje

Večernje navike imaju presudnu ulogu u kvaliteti sna i zdravlju uopšte. Iako se mnoge od njih čine bezopasnima, dugoročno mogu narušiti i fizičko i mentalno stanje organizma. Stručnjaci upozoravaju da male promjene u rutini pred spavanje mogu donijeti veliku korist.

Korištenje telefona i računara neposredno prije odlaska u krevet ometa prirodno lučenje melatonina, hormona koji reguliše san. Plavo svjetlo ekrana odgađa uspavljivanje i utiče na njegovu kvalitetu.

Kasna i obilna večera dodatno opterećuje probavni sistem. Teška hrana u večernjim satima može izazvati žgaravicu i nemiran san, pa nutricionisti savjetuju da se posljednji obrok jede dva do tri sata prije spavanja.

Alkohol u večernjim satima stvara prividan osjećaj opuštenosti, ali remeti strukturu sna. Oni koji piju pred spavanje češće se bude tokom noći i ujutro osjećaju iscrpljeno.

Izostanak opuštanja također otežava kvalitetan san. Kada iz dinamičnog dana odmah legnemo u krevet, tijelo i um ostaju napeti. Stručnjaci preporučuju lagane rituale poput čitanja, meditacije ili tople kupke.

Dugo gledanje televizije prije spavanja odgađa prirodni osjećaj pospanosti, a sadržaji koji izazivaju stres dodatno otežavaju uspavljivanje.

Uvođenje zdravijih večernjih rituala može značajno unaprijediti san i opšte zdravlje, a upravo male, dosljedne promjene često donose najveću razliku.