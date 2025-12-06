Evo zašto kasni odlazak u krevet sve ozbiljnije narušava zdravlje

U današnjem ubrzanom načinu života sve je više ljudi koji odlaze na spavanje kasno, uvjereni da je riječ o bezopasnoj navici. Ipak, takav ritam sna s vremenom ostavlja vidljive posljedice na cijeli organizam i utiče na koncentraciju, raspoloženje i opšte funkcionisanje tokom dana.

Hronični umor jedan od znakova

Kasno lijeganje gotovo uvijek znači kraći san, što direktno utiče na nivo energije i sposobnost fokusiranja. Hronični umor, teškoće pri buđenju i pad produktivnosti česti su znakovi da mozak nema dovoljno vremena za odmor i regeneraciju. Nedostatak sna može dodatno oslabiti pamćenje i smanjiti kapacitet kreativnog razmišljanja.

Poremećaj sna utiče i na hormone koji upravljaju apetitom. Kada je san kratak ili neredovan, mijenja se odnos leptina i grelina, hormona odgovornih za osjećaj sitosti i gladi, pa se javlja potreba za većim unosom hrane. U takvim periodima ljudi često posežu za visokokaloričnim i nezdravim obrocima, što povećava rizik od gojenja i dodatno opterećuje metabolizam.

Srce trpi zbog nedovoljnog odmora

Zdravlje srca također trpi zbog nedovoljnog odmora. Nedostatak sna povećava nivo stresa u organizmu, podiže krvni pritisak i potiče upalne procese. Osobe koje redovno idu na spavanje kasno imaju veći rizik od razvoja hipertenzije, srčanih oboljenja i dijabetesa tipa dva.

Imuni sistem slabije funkcioniše kada organizam ne dobije dovoljno sna. Tokom noći tijelo stvara važne ćelije koje štite od infekcija, pa njihov nedostatak čini organizam ranjivijim na prehlade, gripu i druge bolesti. Oporavak također traje duže, jer tijelo nema dovoljno vremena za regeneraciju.

Mentalno zdravlje u velikoj je mjeri povezano s kvalitetom sna. Kasni odlasci u krevet podižu nivo kortizola, hormona stresa, što dovodi do anksioznosti, razdražljivosti i smanjene emocionalne stabilnosti. Dugoročno, nedostatak sna utiče na donošenje odluka i smanjuje psihičku otpornost.

San kao proizvođač kolagena

San je presudan i za izgled kože. Noćni odmor omogućava proizvodnju kolagena, proteina koji održava kožu elastičnom i zdravom. Kada sna nema dovoljno, pojavljuju se tamni podočnjaci, umorna koža i bore, a povišen nivo kortizola dodatno negativno utiče na njen izgled.

Zbog svega navedenog, preporučuje se da se, koliko je moguće, izbjegava navika odlaska na spavanje poslije ponoći. Redovan ritam sna važan je za ravnotežu tijela i uma, te za očuvanje dugoročnog zdravlja.