Opasnosti od pirotehnike ponovo su u fokusu javnosti nakon teških povreda djece tokom blagdanskog razdoblja, o čemu pišu i regionalni mediji. Neodgovorno rukovanje petardama u Hrvatskoj već je ostavilo trajne posljedice na maloljetnike i njihove porodice, a ljekari upozoravaju da se slični scenariji ponavljaju svake godine.

Prema navodima Jutarnjeg lista, dva dječaka s istoka Hrvatske teško su povrijeđena usljed eksplozije pirotehničkih sredstava. Desetogodišnjem dječaku iz Osijeka petarda je eksplodirala u ruci, zbog čega su ljekari bili primorani amputirati dva prsta, što će mu ostaviti trajni invaliditet. Četrnaestogodišnjak iz Privlake ostao je bez dijela malog prsta, također s trajnim posljedicama. Ljekari iz KBC-a Osijek ističu da su dječaci trenutno stabilno, ali da su oštećenja tkiva kod ovakvih povreda najčešće nepovratna.

Dječji hirurg Dalibor Divković upozorio je da eksplozije pirotehnike često razaraju kožu, mišiće i tetive do te mjere da funkcionalna rekonstrukcija više nije moguća, te da se izgubljena funkcija šake ne može vratiti. Kako navodi, djeca nakon ovakvih povreda moraju ponovo učiti osnovne radnje, poput držanja pribora za jelo.

Zakoni jasno propisuju da je upotreba pirotehnike dozvoljena isključivo punoljetnim osobama i to u ograničenom periodu, dok je pirotehnika za djecu zabranjena. Ipak, praksa pokazuje da do povreda najčešće dolazi u blizini domova, uz izostanak roditeljskog nadzora. Policija i zdravstveni radnici upozoravaju da roditelji često sami kupuju petarde djeci, izlažući ih ozbiljnom riziku.

Nadležne službe dodatno upozoravaju na porast ilegalne i online prodaje pirotehnike, posebno opasnih sredstava s velikom količinom eksploziva, koja spadaju u profesionalne kategorije i mogu dovesti i do smrtnog stradavanja. Upravo takva sredstva, kako se navodi, sve češće završavaju u rukama djece, mimo zakonskih propisa.

Opasnosti od pirotehnike, kako upozoravaju ljekari i policija, nisu prolazne ni bezazlene. Posljedice jednog trenutka nepažnje ostaju doživotne, a blagdansko slavlje nerijetko se pretvara u dugotrajnu borbu s invaliditetom i traumom, što je još jedan snažan apel roditeljima i javnosti da se pirotehnika ne doživljava kao igračka.