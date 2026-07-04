Pješačko ostrvo Sjenjak nakon kiše otvorilo pitanje odvodnje

Pješačko ostrvo Sjenjak u ulici Ismeta Mujezinovića, nedavno izgrađeno u blizini JU OŠ “Sjenjak”, nakon obilnih padavina otvorilo je pitanje odvodnje oborinskih voda u ovom dijelu Tuzle.

Novi pješački prelaz i usporivač brzine urađeni su s ciljem povećanja bezbjednosti učenika, roditelja i drugih pješaka na saobraćajnici koja prolazi pored škole. Međutim, nakon jače kiše građani su ukazali na zadržavanje vode uz novoizgrađeno pješačko ostrvo.

Prema fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, voda se zadržala na dijelu saobraćajnice uz ostrvo, što je izazvalo komentare i nezadovoljstvo građana koji smatraju da novo rješenje nije dovoljno usklađeno s odvodnjom oborinskih voda. Građani su također istakli da se ovaj problem javlja i u mnogim drugim Tuzlanskim naseljima.

Pješačko ostrvo Sjenjak i problem zadržavanja vode

Iako je cilj projekta bio povećati sigurnost u zoni škole, situacija nakon padavina pokazuje da je važno provjeriti i način na koji se voda slijeva nakon postavljanja novih elemenata na saobraćajnici.

Problem zadržavanja vode na ulicama u Tuzli nije nova pojava. Slične situacije ranije su se ponavljale i u naselju Zlokovac, na raskrsnici kod Elektrodistribucije Tuzla, gdje su obilnije padavine godinama stvarale probleme vozačima i pješacima.

Iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla ranije su navodili da se u okviru redovnih aktivnosti vrši čišćenje slivnika i oborinske kanalizacije, posebno na kritičnim tačkama u gradu. Dodatne intervencije bile su najavljene i zbog nepovoljne vremenske prognoze, a među lokacijama na kojima su radovi izvođeni spominjani su ulaz u Sjenjak kod Raiffeisen banke, Ši Selo kod Elektrodistribucije, Solina, područje kod Osnovne škole u Solani, te raskrsnica ulica Batva i Rudarska.

Slučaj u ulici Ismeta Mujezinovića pokazuje da uz mjere za povećanje bezbjednosti pješaka treba voditi računa i o tehničkim detaljima koji utiču na svakodnevno korištenje saobraćajnice, posebno u periodima obilnih padavina.