Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 24.04.2023. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Mikelje Tešića i 3. Tuzlanske brigade u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

2. Grada Kladnja u naseljima: Progres, Mesnjača i Gojsalićiu vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Radići,Špionica i Ježinac vremenu od 08:00 do 08:45 sati,

– u dijelu naselja Ježinac kod prodavnice i džamije u vremenu od 09:00 do 09:45 sati,

– u naselju Brnčani u vremenu od 10:00 do 10:45 sati,

– u dijelu naselja Falešići kod izbjegličkog naselja u vremenu od 11:00 do 11:45 sati,

– u dijelu naselja Falešići kod prodavnice u vremenu od 12:00 do 12:45 sati,

– u dijelu naselja Falešići kod poligona u vremenu od 13:00 do 13:45 sati,

– u naselju Gornji Moranjci Mahal u vremenu od 14:00 do 15:45 sati.