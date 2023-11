Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 20.11.2023. godine (ponedeljak) na području

1.Grada Tuzle:

– u naseljima: Požarnica, Stara Solana, Bare, Kovačevo Selo, Vasići, Pelemiši, Čaklovići, Sarajac, Babajići,te ulicama: Ahmeta Kobića, Kasima Bilića, Oslobodilaca, Hajrudina Mešića i Mikelje Tešića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u naselju Sarajac u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Općine Kladanj u naseljima: Progres,Hidrotehnika, Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

3.Grada Srebrenika u dijelu naselja Špionica Gornja pored Tovilišta u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 21.11.2023. godine (utorak) na području

1.Grada Tuzle:

– u naseljima: Potočka mahala, Trakilovići, Kovačica, Kovačevo Selo, Gornja Tuzla, Dragčin, te ulicama:Ace Saračevića, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadžihusejnova Mahala, Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala i Trg Dr.Mehmeda Huseinefendića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulicama: Zvonka Cerića i Husinskih rudara u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Dobrnja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.