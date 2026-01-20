Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 21.01.2026. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzle u naseljima: Svojtina, Mala Solina, Gornja Grabovica, Srednja Grabovica, Tetima, Kosci, Dolovi, Brđani, Dokanj, Crno Blato, Kozlovac, Hidani, Bakaluše, Petrovići, Šabani, Breške, Donja Obodnica, Avdibašići, Gornja Obodnica, Petrovići, Nikolići, Kamenjaši, Lameši, Cerik, Dvor, Brđani, Martinovići, Milošići te ulice: Fočanska, Veljka Lukića, Armije BiH, Rate Dugonjića, 115 HVO Brigade i Gradovrška u vremenu od 12:00 do 13:00 sati.

2.Grada Gradačca u naseljima: Huskići, Gibe, Omeragići i Zelenkići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3.Grada Srebrenika u naselju Previle u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

 

Dana 22.01.2026. godine (četvrtak) na području:

  1. Grada Srebrenika u naselju Špionica Krč u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

