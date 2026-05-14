Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 15.05.2026. godine (petak) na području:
1.Grada Srebrenika:
-u naseljima Ravnuše, Lipik i Okresanica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
-u naselju Lušnica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.
– u dijelu naselja između Badelke i osnovne škole u Špionici Centar u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.
2.Grada Lukavca u naseljima: Dobošnica Cerje, Željeznička stanica, Gnojnica, Berkovica I Kruševica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.
- Grada Gradačca u naseljima Ledenice Gornje i Omeragići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.