Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 15.05.2026. godine (petak) na području:

1.Grada Srebrenika:

-u naseljima Ravnuše, Lipik i Okresanica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

-u naselju Lušnica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

– u dijelu naselja između Badelke i osnovne škole u Špionici Centar u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2.Grada Lukavca u naseljima: Dobošnica Cerje, Željeznička stanica, Gnojnica, Berkovica I Kruševica u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.