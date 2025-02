Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 03.02.2025. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzla u naseljima: Srednja Grabovica, Tetima i Kosci u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Drum i Borak u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Dana 04.02.2025. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla:

– u ulicama: Radojke Lakić 1, 2, 3, 4, 6, Radeta Peleša 5 i 7 u vremenu od 10:00 do 14:00 sati,

– u naseljima: Hidani, Nikolići, Bakaluše, Petrovići, Breške, Dvor, Lameši, Pavići, Cerik, Brusnica, Donja Obodnica, Avdibašići, Dolovi, Svojtina, Dokanj, Sekin, Kosci, Martinovići, Crno Blato, Brđani te u ulicama: Veljka Lukića i Amije RBiH u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Mesnjača, Progres, Gojsalići i Fahras u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.